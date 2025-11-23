Kufsteiner Drachen mussten Derbysieg teuer bezahlen: Routinier ereilte Saisonende

Kufstein gegen Kundl - Derby Nummer drei war am Samstag in der Ö-Eishockey-Liga wenig überraschend eine enge Kiste. Und den Kundlern scheinen Führungen nicht gut zu tun. Schon am Wochenende zuvor hatte die Truppe von Trainer Jaroslav Betka bei der 2:4-Derbyheimpleite zwei Führungen aus der Hand gegeben. Am Samstag führte Kundl gar 2:0 und musste sich in Kufstein mit 3:4 nach Penalyschießen geschlagen geben - der Finne Aleksi Airaksinen schoss die Festungsstädter ins Glück.

Durch den zweiten Derbysieg der Saison überholte Kufstein den Erzrivalen und sprang auf Platz drei hinter dem längst enteilten Vorarlberger-Duo Lustenau (5:0-Sieg gegen Wattener Pinguine) und Hohenems (12:3 gegen Dornbirn).

Kufstein musste den Sieg allerdings auch teuer bezahlen, denn der Routinier und der zweifache Assistgeber Markus Prock erlitt einen Schlüsselbeinbruch und fällt für den Rest der Saison aus. „Der EHC Kundl wünscht Markus Prock eine rasche und vollständige Genesung. Alles Gute und eine schnelle Rückkehr auf das Eis“, teilten die unterlegenen Kundler mit.

In der Tiroler Eishockey Liga fallen Tore am Fließband. Am Wochenende feierten Wattens (11:2 gegen Kufstein II) und Silz (8:3 in Ehrwald) jeweils Kantersiege. Am Montag (18.30 Uhr) gastiert Tabellenführer Götzens bei der „Zweier“ von Kundl. (TT.com)