Kirchbichl gelang Tischtennis-Sensation, Innsbruck gewann Handball-Derby

Tischtennis: Die Landesliga-Herren des TTV Kirchbichl sorgten im österreichischen Cup für eine Sensation, schlugen die „Zweier“ der SU Kufstein (2. Bundesliga) mit 3:1 und lösten beim erstmaligen Cup-Antreten gleich das Achtelfinal-Ticket. „Mit den Damen spielen wir ja schon Bundesliga, dorthin wollen wir auch mit den Herren“, freute sich die Sportliche Leiterin Martina Kapfinger über neuen Rückenwind. Zwei Siege fuhr Balint Krebs ein, einen Triumph heimste Felix Wolny ein.

Handball: Im Tiroler Derby der HLA-Challenge (2. Leistungsstufe) feierte das favorisierte medalp Handball Tirol am Sonntag in der Sporthalle Hötting West einen 29:24-Heimsieg über das Future-Team von Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Für den siegreichen Tabellendritten der West-Gruppe traf Jonas Staudinger neun Mal, Elias Staudinger und Samuel Poostchi netzten für die unterlegenen Gäste jeweils sechs Mal ein. „Insgesamt war es ein souveräner Sieg, wir haben uns von Beginn an einen Vorsprung erarbeitet und den bis zum Schluss auch verteidigt“, lobte Topscorer Jonas Staudinger.