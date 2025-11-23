Fassaden und Zäune in Mils mit Graffiti beschmiert: Polizei bittet um Hinweise

Mils – Schwarze Graffitis verunstalten seit diesem Wochenende mehrere Hausfassaden, Zäune, öffentliche Anlagen und Straßenbelege in Mils. Laut Polizei dürften die bislang unbekannten Täter die Objekte zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Sonntagfrüh 8 Uhr besprüht haben. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täterschaft zuvor eine Veranstaltung in der Nähe des Tatortes besucht haben könnte. Mögliche Hinweise nimmt die Dienststelle Hall in Tirol unter der Nummer 059 133/7110100 entgegen, sowie jede andere Polizeidienststelle unter 059 133. (TT.com)