Schien- und Wadenbeinbruch: Ski-Shootingstar in Gurgl schwer verletzt

Ihre Saison hatte mit Slalom-Rang sieben in Levi so gut begonnen, doch nun ist der Winter für Neja Dvornik mit einem Schien- und Wadenbeinbruch gelaufen.

Gurgl ‒ Der alpine Skiweltcup der Frauen wird von einer weiteren schweren Verletzung überschattet: Neja Dvornik zog sich am Sonntag beim Einfahren für den Slalom in Gurgl einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Das gab der slowenische Verband am Abend bekannt.

Die 24-Jährige zählte zu den Podestanwärterinnen im Ötztal, nachdem sie in der Vorwoche in Levi auf Platz sieben gefahren war. In den vergangenen beiden Saisonen carvte sie in Riesentorlauf und Slalom insgesamt siebenmal in die Top Ten.

Neben Dvornik fielen in der abgelaufenen Woche bereits Katie Hensien (Schienbeinbruch) und Lara Gut (Kreuzbandriss) lange aus. Letzterer droht sogar das Karriereende. (TT.com)