Lässt Stars hinter sich

Tiroler Schauspielerin holt sensationell den Publikums-„Nestroy“ in Wien

Petra A. Pippan hat allen Grund zur Freude.
© Axel Springer
Markus Schramek

Landestheater-Schauspielerin Petra A. Pippan schlägt namhafte Konkurrenz im Rennen um den begehrten Preis.

