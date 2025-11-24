Fehlende Ärzte
Tiroler Ärzteschaft kritisiert: „So werden Wartezeiten nicht kürzer“
Die Ärztekammer Tirol sieht die Basis-Versorgung trotz neuem Gesundheitsfahrplan 2030 für Tirols Bevölkerung gefährdet. Um bereits bestehende Wartezeiten überhaupt abbauen zu können, bräuchte es viel mehr Kassenstellen im niedergelassenen Bereich.
© iStock
Die gesundheitliche Versorgung soll neu aufgestellt werden: Für Tirols Ärztevertreter ist es „ein Frevel“, dass ihre Expertise nicht mehr zählt. Sie sieht im neuen Fahrplan bis 2030 keine wirkliche Verbesserung. Das sind ihre Kritikpunkte.