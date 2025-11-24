Vermummte drangen in Supermarkt in Kufstein ein und attackierten Security-Mitarbeiter

Kufstein – Einem Security-Mitarbeiter gelang es am Sonntagabend, drei Eindringlinge in einem Kufsteiner Supermarkt in die Flucht zu schlagen. Der Mann wurde gegen 21 Uhr verständigt, weil die Alarmanlage in der Filiale ausgelöst wurde.

Vor Ort stieß er im Treppenhaus des Lagers auf drei vermummte Personen. Die Unbekannten attackierten ihn sofort verbal und gingen mit einem langen, baseballschlägerähnlichen Gegenstand auf ihn los, berichtet die Polizei.