Vermummte drangen in Supermarkt in Kufstein ein und attackierten Security-Mitarbeiter
Kufstein – Einem Security-Mitarbeiter gelang es am Sonntagabend, drei Eindringlinge in einem Kufsteiner Supermarkt in die Flucht zu schlagen. Der Mann wurde gegen 21 Uhr verständigt, weil die Alarmanlage in der Filiale ausgelöst wurde.
Vor Ort stieß er im Treppenhaus des Lagers auf drei vermummte Personen. Die Unbekannten attackierten ihn sofort verbal und gingen mit einem langen, baseballschlägerähnlichen Gegenstand auf ihn los, berichtet die Polizei.
Der Security-Mitarbeiter flüchtete daraufhin ins Freie und hielt die Eingangstüre von außen zu. Die drei Täter konnten allerdings über den Lieferantenzugang, über den sie vermutlich auch ins Gebäude gelangt waren, flüchten. Eine Tasche mit Lebensmitteln wurde von den Unbekannten zurückgelassen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. (TT.com)