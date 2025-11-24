18-Jähriger in Wörgl ausgeraubt, unbekannte Täter auf der Flucht

Wörgl – Ein junger Mann wurde am Sonntagabend in Wörgl ausgeraubt. Der 18-Jährige war gegen 20.20 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Sie forderten Geld, „da sonst etwas passieren würde“, berichtet die Polizei.

Einer der Männer hatte eine Hand in der Hosentasche, wobei ein Griff eines Messers zu sehen war. Der 18-Jährige gab den Tätern daraufhin das Geld. Die Unbekannten ergriffen dann sofort die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen laufen. (TT.com)