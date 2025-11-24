Kommentar

Ein Klimagipfel mit viel heißer Luft

Alois Vahrner

Als „COP der Wahrheit“ kündigte Brasilien die UNO-Klimakonferenz in Belém an. Diese Wahrheit nach Beendigung der Riesen-Veranstaltung ist leider mehr als nur alarmierend.