Mehrere Menschen starben bei Unfall auf glatter Autobahn in Bayern

Zwei Lastwagen und ein Auto waren bei dem tödlichen Unfall in der Nacht auf Montag beteiligt.

München – Bei einem Unfall auf einer wetterbedingt glatten Autobahn in Bayern sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen waren in den Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz am Montag in der Früh zwei Lastwagen und ein Auto verwickelt.

Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei war es auf der Autobahn wetterbedingt glatt. Unklar war, ob es sich um Eisglätte durch gefrorenen Regen oder Schnee handelte.

Autobahn Richtung München gesperrt

Womöglich gebe es weitere beteiligte Fahrzeuge, dies sei aber noch nicht sicher. Mindestens ein weiterer Lastwagen und ein Auto könnten in den Unfall verwickelt sein, dies müsse aber noch ermittelt werden. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen saßen in einem verunglückten Auto sechs Menschen. Zur Identität der Toten gab es noch keine Angaben.