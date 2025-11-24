Deutscher Schauspieler Udo Kier im Alter von 81 Jahren gestorben

Der deutsche Schauspieler Udo Kier ist tot. Er starb am Sonntag in seiner Wahlheimat Palm Springs in Kalifornien im Alter von 81 Jahren, wie sein Lebensgefährte, der Künstler Delbert McBride, laut Medienberichten bestätigte.

Der gebürtige Kölner wirkte in mehr als 250 Film- und Fernsehproduktionen mit und stand u. a. für Größen wie Andy Warhol, Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder oder Werner Herzog vor der Kamera.

Enge Zusammenarbeit mit Fassbinder

Besonders eng war Kiers Zusammenarbeit mit Regielegende Fassbinder. Fünf Filme drehten sie zusammen, darunter „Lili Marlen“ und „Berlin Alexanderplatz“. Intensiv war die Kooperation auch mit dem dänischen Filmemacher von Trier, mit dem er u. a. „Dogville“ oder „Melancholia“ drehte.