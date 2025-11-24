Besondere Aufgabe
In der letzten Ruhe liegt auch Kraft: Wie zwei Ötztalerinnen den Trauernden beistehen
Die Begräbnisleiter in Tumpen suchen Texte für das Requiem aus, beten Rosenkranz oder helfen, die Leichenkapelle (im Bild) zu schmücken.
© Maurer
Die Diözese Innsbruck hat eine neue Rahmenordnung für Bestattungen herausgebracht. Mit dem Papier wird auch die Rolle der Begräbnisleiter gestärkt. Michaela Maurer und Susanne Riml üben diese die Aufgabe seit einem Jahrzehnt aus. Die Frauen aus Tumpen erzählen, worauf es ankommt.