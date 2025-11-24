Gymnasien verlieren ihre Jugendcoaches: Ein Drittel der Beratungen wird eingespart

Hilfe und Beratung, wenn die Orientierung in der Schule oder im Job fehlt. Beim Jugendcoaching wird 2026 der Sparstift angesetzt, vor allem wird aber das Budget umgeschichtet. Österreichweit wird ein Drittel an den höheren Schulen eingespart, die Gelder wandern laut Sozialministerium in Bereiche „mit besonderem Bedarf“.