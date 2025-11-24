Stürzte über Treppe
81-Jährige bei Lokalbesuch in Mieming schwer verletzt
Mieming – Eine 81-Jährige ist am Samstag beim Besuch eines Lokals in Mieming schwer gestürzt. Laut Polizei wollte die Frau am Nachmittag die Toilette aufsuchen, die sich im Untergeschoss des Gebäudes befindet. Auf der Treppe kam sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz.
Eine 24-jährige Lokalangestellte nahm das Sturzgeräusch wahr und fand die schwer verletzte Seniorin am unteren Ende der Treppe. Sie leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Die 81-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)