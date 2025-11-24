81-Jährige bei Lokalbesuch in Mieming schwer verletzt

Mieming – Eine 81-Jährige ist am Samstag beim Besuch eines Lokals in Mieming schwer gestürzt. Laut Polizei wollte die Frau am Nachmittag die Toilette aufsuchen, die sich im Untergeschoss des Gebäudes befindet. Auf der Treppe kam sie jedoch aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz.