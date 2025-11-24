Teuer gekauft, billig geliefert
Vorsicht vor dubiosen Webshops: Ramsch aus China statt europäischer Qualität
91 Prozent aller E-Commerce-Importe mit einem Wert von bis zu 150 Euro kamen 2024 laut Angaben der EU-Kommission aus China - beim Dropshipping wird die Herkunft aber häufig verschleiert.
© iStockphoto
Immer mehr Webshops verkaufen unter falschen Versprechungen Billigware aus Fernost. Ist die Ware erst mal da, wird man sie kaum noch los – und nicht selten bleibt der Konsument auf den Kosten sitzen. Wie man Dropshipping erkennt und sich im Fall dagegen wehren kann.