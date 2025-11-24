Song Contest 2026 in Wien: Die erste Ticketwelle rollt im Jänner

Ab Jänner können Tickets für die insgesamt neun ESC-Shows in der Wiener Stadthalle ergattert werden. Dazu ist eine Vorregistrierung nötig.

Wien – Die erste Tranche an Tickets für die neun Song-Contest-Shows in der Wiener Stadthalle 2026 wird am 13. Jänner freigeschaltet. Dies gab der ORF als Veranstalter am Montag bekannt – just an jenem Tag, an dem die dafür notwendige Vorregistrierung geöffnet wurde. Denn um einen Kartenverkauf ohne Wiederverkäufer oder Bots zu ermöglichen, müssen sich Interessierte nun bis spätestens 18. Dezember auf www.eurovision.com bzw. www.oeticket.com registrieren.

Die erste Ticketwelle rollt dann am 13. Jänner an – einen Tag nach der Semifinalauslosung, nach der ESC-Fans wissen, in welchem Halbfinale am 12. respektive 14. Mai ihr Favoritenland startet. Pro Registrierung können maximal vier Tickets gekauft werden – nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Kartenspanne zwischen 15 und 360 Euro

Allerdings werden nicht nur die Karten für die beiden Halbfinale respektive das Finale aufgelegt, sondern jeweils mit der „Evening-Preview-Show“ gleichsam eine Generalprobe und mit der „Afternoon-Preview-Show“ ein Angebot an Frühschläfer. Entsprechend groß ist auch die Spannbreite der Ticketpreise. So startet die günstigste Karte für die Nachmittagsshows bei 15 Euro, während das teuerste Finalticket für den Golden Circle vor der Bühne auf 360 Euro kommt.