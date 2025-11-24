Nach Wechselwelle bei Energietarifen: Tausende Rabatte laufen aus

Für zahlreiche Haushalte laufen demnächst Wechselrabatte für Strom- und Gastarife aus. Sie könnten von einem neuerlichen Anbieterwechsel profitieren.

Wien – Rund um das Auslaufen der Strompreisbremse Ende 2024 haben sich tausende Konsumentinnen und Konsumenten via Anbieterwechsel einen neuen, relativ günstigen Energietarif gesichert. Da diese Vergünstigungen meist auf ein Jahr befristet sind, laufen demnächst viele Neukundenrabatte aus. Das Vergleichsportal durchblicker macht in einer Aussendung darauf aufmerksam, dass viele Personen in den kommenden Wochen von einem neuerlichen Wechsel profitieren könnten.

Nach jüngsten E-Control-Angaben beginnen die günstigsten Stromtarife aktuell bei 10 Cent Arbeitspreis pro Kilowattstunde (kWh) netto, viele Haushalte zahlen derzeit aber im Schnitt 14 bis 15 Cent Arbeitspreis. Sprich: Durch Tarifvergleich und Wechsel können Haushalte in vielen Fällen günstiger Strom beziehen, das gilt nicht nur für Personen, die Ende 2024 einen günstigen Tarif erwarben und denen bald die Wechselboni wegfallen. Laut durchblicker laufen in den kommenden Wochen die Preisvorteile für rund 140.000 Haushalte (Strom- und Gastarife) aus.

In Österreich ist die Wechselrate verglichen mit anderen Ländern sehr niedrig. Vergleiche sind etwa mit dem sogenannten Tarifkalkulator der E-Control möglich. Bei der Regulierungsbehörde müssen alle Energieanbieter ihre Tarife einmelden. (APA)