KitzSki feiert Weihnachten und ehrt langjährige Mitarbeiter

Im festlichen Ambiente des Schlosshotels Kitzbühel fand die traditionelle Weihnachtsfeier der Bergbahn AG Kitzbühel statt. Der Abend stand ganz im Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter*innen, wobei besonders ein langjähriger Mitarbeiter und die Nachwuchskräfte im Mittelpunkt standen.