Treue Mitarbeiter
KitzSki feiert Weihnachten und ehrt langjährige Mitarbeiter
Personalleiterin Andrea Gandler, Bgm. Klaus Winkler, WK-Obmann Hermann Huber, KitzSki Vorstand Christian Wörister, Jubilar Ernst Horngacher mit Ehefrau Christine, Betriebsrat Andreas Hochwimmer, AK-Rat Heribert Mariacher und KitzSki Vorstandsvorsitzender Anton Bodner (v.l.).
© KitzSki/Elisabeth Laiminger
Im festlichen Ambiente des Schlosshotels Kitzbühel fand die traditionelle Weihnachtsfeier der Bergbahn AG Kitzbühel statt. Der Abend stand ganz im Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter*innen, wobei besonders ein langjähriger Mitarbeiter und die Nachwuchskräfte im Mittelpunkt standen.