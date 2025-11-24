Gratis-Schlittschuhlaufen am Haller Marktanger: Winterzauber neben Adventmarkt

Mitten im Herzen von Hall in Tirol erwartet Besucher ein besonderes Winter-Highlight: Am Marktanger nördlich des Rathauses lädt eine 240 Quadratmeter große Schlittschuhbahn zum kostenlosen Eislaufvergnügen ein.

Hall – Ein besonderes Erlebnis im Haller Advent erwartet BesucherInnen beim Platz am Marktanger nördlich des Rathauses: Dort können sie gratis auf einer Eisfläche ihre Bahnen ziehen. Die Besonderheit der 240 Quadratmeter großen Haller Eislaufbahn: Sie besteht aus Kunststoff, bietet aber mit frisch geschliffenen Kufen ein authentisches Fahrgefühl wie auf echtem Eis. Wintersportbegeisterte können den Platz täglich von 13 bis 20 Uhr nutzen.

Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, muss nicht auf das Vergnügen verzichten. Ein Verleihservice steht täglich von 15 bis 20 Uhr zur Verfügung. Für zwei Euro pro Paar können Besucher Schlittschuhe ausleihen. Zudem wird ein Schleifservice für fünf Euro angeboten, um optimalen Fahrspaß zu garantieren.