Leitschiene bohrte sich durch Windschutzscheibe: Alkolenker bei Unfall in Assling verletzt

Assling – Ein 33-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Assling in Osttirol mit seinem Auto schwer verunfallt. Der Mann fuhr laut Polizei gegen 15.50 Uhr auf der Pustertaler Höhenstraße vom Ortsteil Klausen in Richtung Ortsteil Schrottendorf. In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Lenker ans Straßenbankett und prallte gegen das Ende einer Leitschiene.

Durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich die Leitschiene erst durch den Motorraum und drang dann durch die Windschutzscheibe in den Innenraum der Beifahrerseite ein. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.