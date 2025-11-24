Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau startet mit Wochenendbetrieb in die Wintersaison

Skifahrer können sich freuen: Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau eröffnet bereits am kommenden Wochenende (29./30. November) den Skibetrieb am Wiedersberger Horn. Die günstigen Schnee- und Witterungsbedingungen ermöglichen einen frühzeitigen Start in die Wintersaison 2025/26.

Die ersten Schwünge der Saison stehen bevor: Am ersten Adventwochenende können Wintersportbegeisterte bereits ihre Ski anschnallen und die Pisten am Wiedersberger Horn genießen. Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau nutzt die guten Schneeverhältnisse für einen vorgezogenen Saisonstart.

Für den Wochenendbetrieb werden vier Liftanlagen in Betrieb genommen: Die Wiedersbergerhornbahn 1 und 2, die Gmahbahn sowie der Kohlgruben- und der Hornbodenlift stehen den Besuchern zur Verfügung. Während dieser ersten Betriebstage gelten reduzierte Skipasspreise.

Durchgehender Betrieb ab 5. Dezember

Der durchgehende Skibetrieb im gesamten Skigebiet ist ab dem 5. Dezember 2025 geplant. Ab diesem Zeitpunkt werden auch die Anlagen am Schatzberg ihren Betrieb aufnehmen, wodurch das komplette Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau für Wintersportler zugänglich sein wird.

Wer die gesamte Saison auf den Pisten verbringen möchte, kann noch vom Saisonkartenvorverkauf profitieren. Bis einschließlich 6. Dezember 2025 sind Saison- oder Jahreskarten zum ermäßigten Vorverkaufstarif erhältlich. Der Kauf ist sowohl an allen Kassen vor Ort als auch bequem im Online-Shop möglich.

Mit dem frühen Saisonstart reagiert das Ski Juwel auf die guten Schneebedingungen und kommt den Wünschen vieler Skifahrer nach, die es kaum erwarten können, die ersten Abfahrten zu genießen. (TT)