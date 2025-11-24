Ein Verletzter nach Schüssen in Wien-Floridsdorf

Wien – In Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Die mit einem Großaufgebot angerückte Polizei fand den Verletzten im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße. Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Österreicher, wurde wenig Zeit später in einem Einfamilienhaus in der Sandrockgasse festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nachdem mehrere Zeugen einen oder mehrere Schüsse gemeldet hatten, war die Polizei mit Unterstützung der WEGA zum Tatort gefahren und fand den Verletzten vor. Laut ersten Ermittlungen dürfte der Verdächtige dem Opfer in die Beine geschossen haben. Lebensgefahr bestand keine.

Kurze Zeit später stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter in seinem Einfamilienhaus. Die Exekutive umstellte das Haus, worauf sich der Täter ergab. Im Haus wurden mehrere Waffen gefunden, die der Mann legal besaß. Auch die betagte Mutter des Verdächtigen wurde angetroffen.

Noch keine Informationen über das Motiv