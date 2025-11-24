U17 schreibt die rot-weiß-rote Fußball-Historie um: Österreichs Juwele glänzen im WM-Finale

Dank eines Doppelpacks von Johannes Moser gewann Österreich das Halbfinale der U17-Weltmeisterschaft mit 2:0 gegen Italien. Das Finale steigt am Donnerstag.

Doha - Der Traum vom erstmaligen WM-Titel lebt für Österreichs U17-Fußball-Nationalteam weiter. Die Truppe von Teamchef Hermann Stadler bezwang am Montag in der Aspire Academy in Doha Italien im Halbfinale mit 2:0. Matchwinner war wieder der 17-jährige Kärntner Johannes Moser, der mit seinen Turniertoren sieben (57.) und acht (93.) die alleinige Führung in der WM-Schützenliste übernahm. Finalgegner ist am Donnerstag (17.00) im Khalifa International Stadium Portugal oder Brasilien.

Historischer Erfolg

Für Österreich ist es ein historischer Erfolg, war doch zuvor in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. Die Österreicher sind das einzige Team, das alle Partien im Laufe des Turniers gewinnen konnte. In der K.o.-Phase gab es auch im vierten Antreten nach einem 2:0 gegen Tunesien, 4:0 gegen England und 1:0 gegen Japan wieder keinen Gegentreffer. Auch zuvor in der Gruppenphase hatten Moser und Co. in den Partien gegen Saudi-Arabien (1:0), Mali (3:0) und Neuseeland (4:1) nur einen einzigen hinnehmen müssen.

Infantino und Wenger sahen ÖFB-Erfolg

Die Italiener starteten vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino und Arsene Wenger mit viel Schwung und drängten in der Anfangsviertelstunde vehement auf den Führungstreffer. Die durch den Ausfall des gelb-gesperrten Ifeanyi Ndukwe geschwächte ÖFB-Defensive präsentierte sich da nicht so sattelfest wie im bisherigen Turnierverlauf, es war wohl auch der Nervosität geschuldet. Schon nach etwas mehr als einer Minute war Samuele Inacio im Abschluss zu unentschlossen. Thomas Campaniello zielte knapp vorbei (3.) und ein Volley von Dauda Iddrisa nach Inacio-Flanke ging hauchdünn drüber (12.).

Mit Fortdauer der ersten Hälfte fand die ÖFB-Truppe aber besser rein, konnte vor allem über Hasan Deshishku immer wieder Akzente setzen, blieb aber ohne ganz guter Einschussmöglichkeit. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ausgeglichenes Geschehen, ehe einmal mehr die große Stunde von Moser schlug. Nach tollem Lochpass von Jakob Werner zog der 17-jährige Offensivspieler des FC Liefering mit links ab und traf via Innenstange ins lange Eck. Es war sein dritter Turniertreffer aus dem Spiel heraus, daneben konnte er vier Elfmeter verwandeln.