Bouldern im Kirchenraum
Griff für Griff: „Kletterkirche“ Petrus Canisius in Innsbruck soll im Herbst 2026 eröffnen
Versprechen einen sensiblen Umgang mit der ikonischen Architektur von Petrus Canisius: v. l. die ArchitektInnen Judith Widauer und Raphael Hanny, Guntram Mattle (Firma Steinblock) und Bischof Hermann Glettler.
© Rita Falk
Diözese, Architekten und künftiger Betreiber gaben am Montag erstmals detaillierten Einblick in ihre Aufsehen erregenden Pläne für die Kirche Petrus Canisius in Innsbruck: Im Hauptraum soll bereits in einem Jahr der Bouldersport Einzug halten – im Einklang mit der markanten Architektur und dem pfarrlichen Leben. Die Verantwortlichen hoffen auf Impulse für den ganzen Stadtteil.