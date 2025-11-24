Griff für Griff: „Kletterkirche“ Petrus Canisius in Innsbruck soll im Herbst 2026 eröffnen

Diözese, Architekten und künftiger Betreiber gaben am Montag erstmals detaillierten Einblick in ihre Aufsehen erregenden Pläne für die Kirche Petrus Canisius in Innsbruck: Im Hauptraum soll bereits in einem Jahr der Bouldersport Einzug halten – im Einklang mit der markanten Architektur und dem pfarrlichen Leben. Die Verantwortlichen hoffen auf Impulse für den ganzen Stadtteil.