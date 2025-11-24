Grenzenloser Spaß: Reuttener Jugendliche glänzten im Wettbewerb

Beim grenzüberschreitenden Turnier der offenen Jugendarbeit in Füssen zeigten Jugendliche aus sieben Jugendzentren ihr Können in verschiedenen Disziplinen. Die Teilnehmer aus Reutte überzeugten mit einem Sieg und zwei weiteren Stockerlplätzen.

Füssen, Reutte – Rund 42 Jugendliche aus sieben Jugendzentren der Regionen Ostallgäu und Außerfern trafen sich kürzlich zum grenzüberschreitenden Turnier der offenen Jugendarbeit. Der Wettbewerb fand dieses Mal im Jugendzentrum Füssen statt und umfasste die Disziplinen Kicker, Dart, Tischtennis, Playstation FC25, Billard und 4 Gewinnt.

Die Teilnehmer hatten sich bereits in Qualifikationsturnieren in ihren jeweiligen Jugendzentren für das Finale qualifiziert. Jede Disziplin wurde von einem anderen Jugendzentrum betreut und in jeder Kategorie lockten Preise im Wert von 100 Euro.

Das Jugendzentrum Smile aus Reutte zeigte starke Leistungen. „Im Vordergrund des Events stehen der Spaß und die Begegnung mit anderen Jugendlichen, aber natürlich sind wir stolz, dass unsere Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder vorn mit dabei waren“, sagt Jugendzentrumsleiter Charly Poberschnigg. Die Reuttener Jugendlichen erreichten einen ersten Platz im 4 Gewinnt, einen zweiten Platz in Playstation FC25 und einen dritten Platz im Billard.

Schnappschüsse der offenen Jugendarbeit

Für das leibliche Wohl sorgten türkische Spezialitäten vom Allgäuer Genusslädle. In lockerer Atmosphäre knüpften die Jugendlichen Kontakte über die Landesgrenzen hinweg.

Ziel ist die nachhaltige Stärkung des Austauschs zwischen Jugendlichen im bayerisch-tirolerischen Grenzraum.