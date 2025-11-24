In Oberlienz und Kitzbühel

Diebe brachen am Wochenende in mehrere Baustellencontainer in Tirol ein

Mehrere Einbrüche in Baustellencontainer meldet aktuell die Tiroler Polizei. Zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagfrüh (6.30 Uhr) brachen Unbekannte in zwei Baustellencontainer in Oberlienz ein. Sie stahlen sämtliches Werkzeug, das sie dort fanden, unter anderem Akkuschrauber, Motorsägen und Vermessungslaser. Die Höhe des Schadens konnte am Montag noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Montagfrüh (6.30 Uhr), wurden zwei Baustellencontainer in Kitzbühel ausgeräumt. Die Einbrecher ließen Werkzeug und Baumaschinen im mittleren fünfstelligen Bereich mitgehen. (TT.com)

