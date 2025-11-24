Diebe brachen am Wochenende in mehrere Baustellencontainer in Tirol ein

Mehrere Einbrüche in Baustellencontainer meldet aktuell die Tiroler Polizei. Zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagfrüh (6.30 Uhr) brachen Unbekannte in zwei Baustellencontainer in Oberlienz ein. Sie stahlen sämtliches Werkzeug, das sie dort fanden, unter anderem Akkuschrauber, Motorsägen und Vermessungslaser. Die Höhe des Schadens konnte am Montag noch nicht beziffert werden.