Angespannte Landesfinanzen

Muss die Tiroler Kultur mit Kürzungen rechnen? LH Mattle nimmt Stellung

Landeshauptmann Anton Mattle (hier bei der Festwocheneröffnung 2024) ist als Finanzreferent des Landes auch beim Kulturbudget gefordert.
© Rita Falk
Von Markus Schramek