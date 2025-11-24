Weltpremiere für Tiroler Erfindung: Straßenkraftwerk am Hamburger Hafen eröffnet

Die Idee eines Tirolers erlebt seit Montag ihren ersten Praxistest: Am Hamburger Hafen ist das weltweit erste Kraftwerk, das durch bremsende Fahrzeuge Strom gewinnt, am Montag eröffnet worden. Hält die Erfindung, was sie verspricht, könnten bald der übrige Hafen und weitere Großprojekte folgen.