„Verlorene“ Energie gewinnen

Weltpremiere für Tiroler Erfindung: Straßenkraftwerk am Hamburger Hafen eröffnet

Nach Jahren des Tüftelns und der Berechnungen kommt die Technologie von Alfons Hubers Unternehmen Reps seit Montag erstmals in der Praxis zum Einsatz.
© Reps/www.patrick-lux.de
Clemens Markart

Die Idee eines Tirolers erlebt seit Montag ihren ersten Praxistest: Am Hamburger Hafen ist das weltweit erste Kraftwerk, das durch bremsende Fahrzeuge Strom gewinnt, am Montag eröffnet worden. Hält die Erfindung, was sie verspricht, könnten bald der übrige Hafen und weitere Großprojekte folgen.

