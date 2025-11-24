Gegen Ausgrenzung

In Imst regt sich Widerstand gegen digitale Diskriminierung von Senioren

VP-Bezirksobmann Bernhard Schöpf und Seniorenbund-Vertreterin Gitti Flür kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe für Senioren.
© Schöpf
Alexander Paschinger

Laut VP-Bezirksobmann Bernhard Schöpf beschränkt sich die Problematik längst nicht mehr nur auf Banken. Auch öffentliche Institutionen wie das Finanzamt und andere Behörden würden verstärkt auf Online-Formulare und digitale Kommunikation setzen – oft ohne ausreichende analoge Alternativen.

