Verdacht im Raum
Von Mitarbeitern geschildert: Tierquälerei in der Spanischen Hofreitschule in Wien?
Lipizzaner sollen angeblich misshandelt worden sein.
© APA/Schlager
Die Spanische Hofreitschule in Wien kommt nicht aus den Schlagzeilen. Kurz vor der Neubesetzung des Aufsichtsrats steht der Verdacht der Tierquälerei im Raum, berichtet der ORF. In einer internen Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2023 schildern Beschäftigte heikle Situationen im Umgang mit Jungtieren.
Es geht unter anderem um Misshandlungen und um Stressmomente. Die ORF-Redaktion konnte die Echtheit des Dokuments offenbar verifizieren. Das zuständige Landwirtschaftsministerium soll demnach informiert worden sein. (TT)