Von Mitarbeitern geschildert: Tierquälerei in der Spanischen Hofreitschule in Wien?

Die Spanische Hofreitschule in Wien kommt nicht aus den Schlagzeilen. Kurz vor der Neubesetzung des Aufsichtsrats steht der Verdacht der Tierquälerei im Raum, berichtet der ORF. In einer internen Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2023 schildern Beschäftigte heikle Situationen im Umgang mit Jungtieren.