Kommentar
Ländlicher Albtraum
Kommentarvon Peter Nindler
Vom Lebensmittelgeschäft bis zur Post: Der ländliche Raum wird ausgedünnt, die Politik schaut zu. Bayern hat hingegen längst erkannt, dass es ohne starke Regionen nicht geht.
