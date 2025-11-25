Stall in Söll stand in Flammen: Spaziergänger alarmierte Feuerwehr

Söll – In Söll mussten am Montagabend rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Brand in einem Stall ausrücken. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von einem Spaziergänger, der gegen 20.45 Uhr das Feuer bemerkte.

Der Brandherd befand sich an der Ostseite des Gebäudes, der nach dem Eintreffen der Feuerwehr erfolgreich gelöscht wurde, bevor er auf andere Stockwerke übergehen konnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.