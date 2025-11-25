Brandursache unklar

Stall in Söll stand in Flammen: Spaziergänger alarmierte Feuerwehr

Der Brandherd, der sich an der Ostseite des Gebäudes entfacht hatte, konnte erfolgreich von der Feuerwehr gelöscht werden.
© ZOOM.TIROL

Söll – In Söll mussten am Montagabend rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Brand in einem Stall ausrücken. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von einem Spaziergänger, der gegen 20.45 Uhr das Feuer bemerkte.

Der Brandherd befand sich an der Ostseite des Gebäudes, der nach dem Eintreffen der Feuerwehr erfolgreich gelöscht wurde, bevor er auf andere Stockwerke übergehen konnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.

Neben der Feuerwehr Söll, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort war, war auch ein Rettungswagen vom Roten Kreuz anwesend, sowie die Polizei. (TT.com)

