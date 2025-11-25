Eröffnung 2026 geplant

30 Millionen Euro sollen es richten: Ein Lost Place in Pertisau wird zum Luxushotel

Hauptinvestor Dietmar Gstrein zeigt, wie das Hotel künftig aussehen wird. Ende 2026 ist die Eröffnung geplant.
© Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Instabiles Fundament, einstürzende Mauern: Trotz vieler Rückschläge halten zwei Tiroler an ihrem Traum fest. Dietmar Gstrein und Hansi Entner wollen das Hotel Alpenhof am Achensee, das 50 Jahre lang leer stand und verfiel, wieder originalgetreu herrichten. Ein teures Unterfangen mit vielen Herausforderungen.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162