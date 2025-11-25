30 Millionen Euro sollen es richten: Ein Lost Place in Pertisau wird zum Luxushotel

Instabiles Fundament, einstürzende Mauern: Trotz vieler Rückschläge halten zwei Tiroler an ihrem Traum fest. Dietmar Gstrein und Hansi Entner wollen das Hotel Alpenhof am Achensee, das 50 Jahre lang leer stand und verfiel, wieder originalgetreu herrichten. Ein teures Unterfangen mit vielen Herausforderungen.