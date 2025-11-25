Eröffnung 2026 geplant
30 Millionen Euro sollen es richten: Ein Lost Place in Pertisau wird zum Luxushotel
Hauptinvestor Dietmar Gstrein zeigt, wie das Hotel künftig aussehen wird. Ende 2026 ist die Eröffnung geplant.
© Dähling
Instabiles Fundament, einstürzende Mauern: Trotz vieler Rückschläge halten zwei Tiroler an ihrem Traum fest. Dietmar Gstrein und Hansi Entner wollen das Hotel Alpenhof am Achensee, das 50 Jahre lang leer stand und verfiel, wieder originalgetreu herrichten. Ein teures Unterfangen mit vielen Herausforderungen.