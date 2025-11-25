Deutschland als Hauptmarkt
Tourismusboom in der Zugspitz Arena: Höchstwerte bei Nächtigungen und Ankünften
TVB-Obmann Theo Zoller (l.) und Geschäftsführer Björn Scherer konnten von einer positiven Entwicklung berichten, sowohl im Sommer als auch im Winter.
© Zugspitz Arena/Nikola Radovic
Freudige Gesichter gab es bei der Vollversammlung des Tourismusverbandes Tiroler Zugspitz Arena: Mit 36.949 zusätzlichen Nächtigungen und einem Anstieg der Ankünfte um 3,3 Prozent wurden in der Region neue Höchstwerte erzielt.