Nach schwerer Verletzung in Gurgl meldet sich Ski-Ass aus Spital: „Komme stärker zurück“

Der alpine Ski-Weltcup-Winter ist noch jung, aber die Verletztenliste wird immer länger. Am vergangenen Wochenende erwischte es beim Einfahren für den Slalom in Gurgl Neja Dvornik. Die Slowenin zog sich dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Für die 24-Jährige, die in Levi noch mit Platz sieben aufzeigte, ist damit der Traum von den Olympischen Spielen in Cortina geplatzt.

Jetzt meldete sich Dvornik erstmals aus dem Krankenhaus selbst zu Wort. „Tag eins meines Comebacks!“, schrieb sie auf Instagram. Und weiter: „Ich bin unglaublich dankbar für all die Unterstützung und alle die Leute, die mir beistehen. Ich nehme es jetzt Tag für Tag und versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Aber ich verspreche, ich komme stärker zurück!“