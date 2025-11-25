Bekannt durch „Gewitter im Kopf“: Youtube-Star Jan Zimmermann (27) ist tot

Königswinter – Der deutsche Internet-Star Jan Zimmermann wurde am 18. November tot in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen gefunden. Das bestätigte die Polizei in Bonn auf Nachfrage der Austria Presse Agentur (APA). Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod gebe es nicht.

Zimmermann gehörte zu den bekanntesten deutschen Internet-Stars. Sein YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ hat fast zwei Millionen Abonnenten. Dort berichtete er über sein Leben mit dem Tourette-Syndrom – einer neuropsychiatrischen Krankheit, die sich in sogenannten Tics äußert. Tics sind unwillkürliche Bewegungen, Lautäußerungen oder auch Wörter, die von den Betroffenen nur bedingt kontrolliert werden können. Auch unwillkürliche Beschimpfungen können dazu gehören.

Am Abend wurde auf den offiziellen Kanälen von „Gewitter im Kopf“ ein Statement veröffentlicht. Darin hieß es übereinstimmend: „Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben.“ Der Schmerz lasse sich mit keinen Worten beschreiben. „Jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken.“

Über Tourette-Syndrom aufgeklärt