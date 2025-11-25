Bekannt durch „Gewitter im Kopf“: Youtube-Star Jan Zimmermann (27) ist tot
Königswinter – Der deutsche Internet-Star Jan Zimmermann wurde am 18. November tot in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen gefunden. Das bestätigte die Polizei in Bonn auf Nachfrage der Austria Presse Agentur (APA). Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod gebe es nicht.
Zimmermann gehörte zu den bekanntesten deutschen Internet-Stars. Sein YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“ hat fast zwei Millionen Abonnenten. Dort berichtete er über sein Leben mit dem Tourette-Syndrom – einer neuropsychiatrischen Krankheit, die sich in sogenannten Tics äußert. Tics sind unwillkürliche Bewegungen, Lautäußerungen oder auch Wörter, die von den Betroffenen nur bedingt kontrolliert werden können. Auch unwillkürliche Beschimpfungen können dazu gehören.
Am Abend wurde auf den offiziellen Kanälen von „Gewitter im Kopf“ ein Statement veröffentlicht. Darin hieß es übereinstimmend: „Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben.“ Der Schmerz lasse sich mit keinen Worten beschreiben. „Jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken.“
Über Tourette-Syndrom aufgeklärt
Gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann klärte Zimmermann über Tourette auf und unterhielt damit viele Menschen. Das Syndrom nannte er liebevoll „Gisela“, viele Videos waren lustig und lehrreich zugleich. „Unser Ziel ist es, offen, humorvoll, aber auch sachlich darüber zu sprechen, um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen“, beschrieben die beiden Freunde ihre Mission. Follower erfuhren unter anderem auch, wie sich Zimmermann mit einer Hirn-OP erfolgreich behandeln ließ. (dpa)