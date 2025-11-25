Leistbares Wohnen in Kitzbühel

26 neue Mietwohnungen in Kitzbühel: NHT liefert leistbares Wohnen

Bürgermeister Klaus Winkler, Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger, Stadtbaumeister Stefan Hasenauer, Stadtpfarrer Michael Struzynski, NHT-GF Markus Pollo, Gemeinderätin Hedwig Haidegger, NHT-GF Johannes Tratter und Vizebürgermeister Walter Zimmermann begrüßen die Jungfamilie Sarah Ziepl und Pascal Mager mit Leonie und Lilly im neuen Zuhause.
© NHT/Oss

In der Ehrenbachgasse wurden 26 geförderte Mietwohnungen übergeben. Die Neue Heimat Tirol (NHT) setzte das Projekt für 7,6 Millionen Euro um. Die Stadtgemeinde stellte das Grundstück über ein Baurecht zur Verfügung.

