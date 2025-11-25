U18-Titel verteidigt

Der Nachwuchs lässt den Stolz bei den Raiders wachsen

Bei den Swarco Raiders steht der Nachwuchs im Fokus.
© Schönherr
Daniel Suckert

Keine Akademie, kein großes Einzugsgebiet: Trotzdem verteidigte die U18 der Swarco Raiders erfolgreich ihren Meistertitel.