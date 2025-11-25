- Überblick
U18-Titel verteidigt
Der Nachwuchs lässt den Stolz bei den Raiders wachsen
Bei den Swarco Raiders steht der Nachwuchs im Fokus.
© Schönherr
Von Daniel Suckert
Keine Akademie, kein großes Einzugsgebiet: Trotzdem verteidigte die U18 der Swarco Raiders erfolgreich ihren Meistertitel.
