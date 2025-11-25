Kammerdebatte in der ÖVP
Mattle lässt sich Thaler nicht als Stellvertreterin politisch herausschießen
Barbara Thalers Funktion als Vizeparteichefin wird in der ÖVP auch diskutiert. Trotz der Kammerturbulenzen hält VP-Chef Anton Mattle an ihr fest.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler ist als Obfrau des ÖVP-Wirtschaftsbunds und Vizeparteichefin auch in der Tiroler ÖVP angezählt. Landeshauptmann Anton Mattle hält aber an ihr fest, fordert jedoch rasche Reformen in der Interessenvertretung.