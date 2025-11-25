Vater stach Tochter in Wien mit Messer nieder: 15-Jährige in Lebensgefahr

Wien – Ein 50 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Wien-Donaustadt seine 15 Jahre alte Tochter mit Faustschlägen attackiert und mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen. Die Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen im Oberkörper und im Hals ins Krankenhaus gebracht. Der Vater – seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt – wurde noch am Tatort festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, das Motiv ist noch unklar.

Gegen 18.30 Uhr attackierte der 50-Jährige auf einer Straße die 15-Jährige. Er prügelte auf sie ein und stach mit dem Messer mehrfach zu. „Ein Zeuge war am anderen Ende der Gasse, er hat die Schreie gehört und ist hingelaufen“, berichtete Polizeisprecherin Anna Gut. Mehrere Zeugen eilten dem Opfer zu Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Vater ließ von seiner Tochter ab. Couragierte Passanten brachten die Jugendliche in eine nahegelegene Arztpraxis, wo sie vom Mediziner erstversorgt wurde. Auch der Vater ging in die Praxis.

Die 15-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sie befand sich am Dienstag außer Lebensgefahr. Der 50-Jährige ließ sich von Polizisten widerstandslos festnehmen. „Ich war das“, teilte er den Beamten mit. Das Motiv blieb zunächst unklar. Er soll noch am Dienstag einvernommen werden. Laut Medienberichten soll der Vater aus Afghanistan stammen. Wie die Polizei mitteilte, ist seine Staatsbürgerschaft nicht geklärt. (APA)