Tiroler Taekwondo-Ass Jasaragic sorgte mit Bronze bei U18-EM für historischen Erfolg

In der Tiroler Taekwondo-Szene eilen Dania Jasaragic die Vorschusslosbeeren voraus. Und die 16-Jährige lieferte: Bei der U18-Europameisterschaft in Aigle (Schweiz) holte die Athletin vom höchst erfolgreichen Verein TWS Innsbruck die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm. Ein historischer Erfolg, schließlich lag der jüngste österreichische Medaillengewinn in dieser Alterskategorie bereits zehn Jahre zurück. Felix Corazza (bis 52 Kilogramm) belegte Rang neun.

In der Allgemeinen Klasse schrammte der Wipptaler Felix Zehetner (19) als starker Fünfter knapp an einer Medaille vorbei. Der 18-jährige Leonard Daxner musste indes seiner von einer Erkrankung geprägten Vorbereitung Tribut zollen. „Bis zur U21-EM bekomme ich ihn wieder gut hin“, hat Landestrainer Gerhard Huber mit seinen Schützlingen schon wieder ein neues Ziel vor Augen - die nächste Medaillenchance auf internationaler Ebene bietet sich vom 11. bis zum 14. Dezember im Kosovo. (dale)