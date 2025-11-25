Letztes ÖSV-Ticket vergeben: Dieser Routinier sicherte sich Startplatz für den Super-G

Copper Mountain (USA) ist diese Woche erstmals Austragungsort von Weltcup-Rennen und feiert sein Debüt im alpinen Rennkalender. Von Donnerstag bis Sonntag stehen vier Bewerbe auf dem Programm. Bei den Herren steht mit dem Super-G der erste Speed-Bewerb bevor.

Das letzte verbliebene ÖSV-Ticket für dieses Rennen sicherte sich in einer internen Quali der Kärntner Routinier Otmar Striedinger. Andreas Ploier und Vincent Wieser hatten ihre Plätze durch ihre Ergebnisse in der Europacup-Gesamtwertung aus der Vorsaison bereits fix.

Im Riesentorlauf verzichtet bekanntlich Manuel Feller auf ein Antreten bei den Nordamerika-Rennen.

Mit uns seid ihr bei allen vier Weltcup-Rennen live dabei! (TT.com)

ÖSV-Aufgebot in Copper Mountain

Damen-Riesenslalom:

Nina Astner, Stephanie Brunner, Viktoria Bürgler, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Liensberger, Victoria Olivier und Julia Scheib

Damen-Slalom:

Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe

Herren-Super-G:

Stefan Babinsky, Stefan Eichberger, Lukas Feurstein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Andreas Ploier, Marco Schwarz, Otmar Striedinger und Vincent Wieser

Herren-Riesenslalom: