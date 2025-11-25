Letztes ÖSV-Ticket vergeben: Dieser Routinier sicherte sich Startplatz für den Super-G
Copper Mountain (USA) ist diese Woche erstmals Austragungsort von Weltcup-Rennen und feiert sein Debüt im alpinen Rennkalender. Von Donnerstag bis Sonntag stehen vier Bewerbe auf dem Programm. Bei den Herren steht mit dem Super-G der erste Speed-Bewerb bevor.
Das letzte verbliebene ÖSV-Ticket für dieses Rennen sicherte sich in einer internen Quali der Kärntner Routinier Otmar Striedinger. Andreas Ploier und Vincent Wieser hatten ihre Plätze durch ihre Ergebnisse in der Europacup-Gesamtwertung aus der Vorsaison bereits fix.
Im Riesentorlauf verzichtet bekanntlich Manuel Feller auf ein Antreten bei den Nordamerika-Rennen.
Mit uns seid ihr bei allen vier Weltcup-Rennen live dabei! (TT.com)
ÖSV-Aufgebot in Copper Mountain
Damen-Riesenslalom:
Nina Astner, Stephanie Brunner, Viktoria Bürgler, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Liensberger, Victoria Olivier und Julia Scheib
Damen-Slalom:
Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe
Herren-Super-G:
Stefan Babinsky, Stefan Eichberger, Lukas Feurstein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Andreas Ploier, Marco Schwarz, Otmar Striedinger und Vincent Wieser
Herren-Riesenslalom:
Stefan Brennsteiner, Lukas Feurstein, Patrick Feuerstein, Raphael Haaser, Marco Schwarz, Joshua Sturm und Noel Zwischenbrugger