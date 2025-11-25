Polarluft bringt Frost
Mehr Schnee und ordentliche Minusgrade: Der Winter bestimmt das November-Finale
Der Schnee vom Dienstag hat in ganz Tirol für winterliche Landschaften gesorgt – auch in Stanz, wie von TT-Leser Günter Kramarcsik festgehalten (links). Nach dem Schneetreiben klart es auf und es wird klirrend kalt, so wie bei Dorina Woltering in Weißenbach.
© Leserfotos: Dorina Woltering, Günter Kramarcsik
Der Dienstag bescherte Tirol Schnee bis in die Tallagen. Auch am Mittwoch kommen noch einige Zentimeter zusammen. Die Polarluft, die für den Wintereinbruch verantwortlich ist, treibt die Temperaturen im Verlauf der Woche außerdem gehörig nach unten.