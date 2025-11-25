Mehr Schnee und ordentliche Minusgrade: Der Winter bestimmt das November-Finale

Der Schnee vom Dienstag hat in ganz Tirol für winterliche Landschaften gesorgt – auch in Stanz, wie von TT-Leser Günter Kramarcsik festgehalten (links). Nach dem Schneetreiben klart es auf und es wird klirrend kalt, so wie bei Dorina Woltering in Weißenbach.

© Leserfotos: Dorina Woltering, Günter Kramarcsik