Toter Säugling bei Abfall-Entsorger in Deutschland entdeckt

Bremen – In Bremen in Deutschland ist am Dienstag ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes fand ihn am Morgen beim Sortieren von Abfall im Hafengebiet, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Kindes und seine genaue Todesursache sind den Angaben nach noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.