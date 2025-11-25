Tat auf Video entdeckt
Mann und Frau bedienten sich in Hofladen in Wattenberg: Polizei bittet um Hinweise
Wattenberg – Zwei Unbekannte stehen im Verdacht, am Sonntagabend gegen 18 Uhr diverse Produkte aus einem Selbstbedienungs-Hofladen in Wattenberg gestohlen zu haben. Die Tat wurde durch eine Videoüberwachung entdeckt.
Es soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren handeln. Die Frau war mit einem beigefarbenen Wintermantel, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Ihr Begleiter trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose und ebenfalls weiße Turnschuhe.
Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Wattens (Tel.: 059133/7128) bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. (TT.com)