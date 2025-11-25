Mann und Frau bedienten sich in Hofladen in Wattenberg: Polizei bittet um Hinweise

Wattenberg – Zwei Unbekannte stehen im Verdacht, am Sonntagabend gegen 18 Uhr diverse Produkte aus einem Selbstbedienungs-Hofladen in Wattenberg gestohlen zu haben. Die Tat wurde durch eine Videoüberwachung entdeckt.

Es soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren handeln. Die Frau war mit einem beigefarbenen Wintermantel, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Ihr Begleiter trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose und ebenfalls weiße Turnschuhe.