Fake-Anruf von Bank: Unterländer verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Schwaz – Ein Unterländer verlor kürzlich mehr als 10.000 Euro durch einen Online-Betrug. Wie die Polizei berichtet, wurde der 66-Jährige aus dem Bezirk Schwaz am 7. November von einer unbekannten Person angerufen. Diese gab sich offenbar als Bankmitarbeiterin aus und erklärte, dass auf seinem Konto Geld abgebucht worden sei – was allerdings nicht stimmte.