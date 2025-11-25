Iranisches Jazz-Duo verzaubert Galerie Unterlechner in Schwaz

Ein besonderes musikalisches Highlight erwartet Jazzliebhaber am 28. November in Schwaz: Das renommierte iranische Jazz-Fusion-Duo Golnar & Mahan gastiert in der Galerie Unterlechner und verspricht einen Abend voller faszinierender Klangwelten zwischen Orient und Okzident.

Der Verein Jazzkaffee Schwaz lädt am 28. November zu einem Konzertabend ein: Mit Golnar & Mahan betritt ein Duo die Bühne, das für seine Verschmelzung von Jazz mit orientalischen Folk-Elementen, komplexen Polyrhythmen und afro-kubanischen Einflüssen bekannt ist.

Die in Wien beheimateten Musiker haben sich einen Namen gemacht durch ihre Fähigkeit, verschiedene Musikstile und -kulturen nahtlos zu verbinden. Im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit stehen dabei Qualität, musikalischer Dialog und persönlicher Ausdruck. Besonders das Geschichtenerzählen durch Musik prägt ihren unverwechselbaren Stil.

Mehrfach ausgezeichnetes Duo

Das mehrfach ausgezeichnete Duo beeindruckt durch seine Vielseitigkeit: Golnar Shahyar brilliert mit ihrem ausdrucksstarken Gesang und begleitet sich selbst an Klavier, Gitarre und Elektronik. Ihr musikalischer Partner Mahan Mirarab ergänzt das Klangbild mit E-Gitarre, fretless E-Gitarre, Bass und elektronischen Elementen.

Die Qualität ihrer Darbietungen wird auch von Kritikern hochgeschätzt. So schrieb Helmut Jasbar vom österreichischen Radiosender Ö1: "Wenn Golnar Shahyar singt, vergisst man alles um sich herum – eine Bereicherung für die österreichische Musikszene."