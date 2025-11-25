Region Innsbruck erstrahlt in weihnachtlichem Glanz

In der Innsbrucker Altstadt hingegen lädt die Märchengasse mit liebevoll gestalteten Figuren zum Eintauchen in fantastische Welten: hier kann man den Frosch am Brunnen küssen, beim großen Wolf ins Versteck schlüpfen oder Schneewittchens Königin begegnen. Kostenlose Führungen machen zwischen dem 20. November und 23. Dezember 2025 die Geschichten rund um Pinocchio, Frau Holle oder den Riesen Haymon auf neue Weise erlebbar. Die Märchengasse wurde in enger Kooperation zwischen der IAI GmbH, dem Innsbrucker Zentrumsverein und Innsbruck Tourismus neugestaltet – mit dem Ziel, die Besucher:innen in der Altstadt auch ganz bewusst in die charmanten, aber oft weniger bekannten Seitengassen zu lenken. Dort laden inhabergeführte Geschäfte und Gastronomie zum Stöbern und Gustieren ein, Weihnachtsgeschenke lassen sich hier in besonders stimmungsvoller Atmosphäre entdecken – und jeder Einkauf vor Ort stärkt den regionalen Handel weit mehr als ein Klick im Online-Shop.