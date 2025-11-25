Erlitt Schienbeinbruch
Für junge Schweizerin wurde der „schlimmste Albtraum“ zur Realität
Anna Dietrich fällt lange aus.
Gerade hatte sich Anna Dietrich nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft, da muss die junge Schweizerin erneut lange pausieren. Wie die 23-jährige Ski-Crosserin auf Instagram mitteilte, brach sie sich unmittelbar vor dem Olympia-Winter das Schienbein.
„Es fühlt sich wie mein schlimmster Albtraum an“, schrieb Dietrich, die schon so manchen verletzungsbedingten Rückschlag in ihrer jungen Karriere verkraften musste.
Genesungswünsche und aufmunternde Worte kamen unter anderem von ihren Swiss-Ski-Kolleginnen Nicole Good und Alessia Bösch. (TT.com)
